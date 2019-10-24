В Киеве задержали группу воровок-клофелинщиц (фото, видео)

В полицию обратился мужчина, который познакомился с тремя женщинами, но остался без денег и телефона.

Полиция задержала в Киеве трех женщин, которые подсыпали мужчине неизвестное вещество, а когда он начал терять сознание – обокрали его.

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Как сообщается на сайте полиции Киева, происшествие произошло около 11 часов на Вокзальной площади. К правоохранителям обратился мужчина с сообщением о том, что неизвестные отобрали у него телефон и деньги. Заявитель рассказал, что накануне познакомился с тремя женщинами, с которыми решил провести время в кафе, а после он ничего не помнит.

Полиция начала осматривать прилегающую территорию. На автостанции неподалеку заметили женщин, которые соответствовали описанию потерпевшего. У них во время осмотра обнаружили похищенные вещи и бутылку с неизвестной жидкостью. Также выяснилось, что злоумышленницы успели снять с банковской карточки мужчины 900 гривень.

Факт преступления подтвердили записи с камер видеонаблюдения в кафе. Злоумышленницы – жительницы Киева и Винницкой области, двое из них – ранее судимые за кражи. Действия женщины квалифицировали как разбойное нападение, совершенное группой лиц.

Ранее в киевском торговом центре «Космополит» неизвестный мужчина возле уборной избил девушку нетрадиционной сексуальной ориентации за то, что принял ее за парня.