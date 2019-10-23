Похищение младенца на Киевщине: активисты рассказали о мотиве преступницы

По обнародованной информации, женщина не может иметь собственных детей.

Младенца в поселке Коцюбинское Киевской области похитила женщина, которая не может иметь собственных детей.

Читайте такжеПохищение младенца на Киевщине: полиция нашла автомобиль, на котором увезли малышаОб этом говорится в сообщении на Facebook-странице общественной организации «Служба розыска детей».

«Она (похитительница – УНИАН) призналась, что действительно умышленно похитила ребенка и привезла его домой. Планировала воспитывать, как собственного, и обмануть мужа, который временно в другой стране, что это их ребенок. На такой отчаянный и жестокий шаг женщина решилась после очередного выкидыша», – говорится в сообщении.

Отмечается, что полиции понадобилось 5 часов, чтобы найти ребенка и задержать похитительницу.

Как ранее сообща УНИАН, похищенного в поселке Коцюбинское Киевской области 3-месячного младенца нашли живым и невредимым.