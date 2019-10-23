В Николаевской области в результате ДТП погиб один человек, еще семь травмированы

В результате аварии пассажир Fiat от полученных телесных повреждений погиб на месте.

Во вторник, 22 октября, около 22:30 вечера на 116 километре автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев" в Арбузинском районе Николаевской области столкнулись микроавтобус Mercedes Vito с автомобилем Fiat Qubo.

В микроавтобусе было шесть человек, в легковушке - двое, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

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В результате аварии пассажир Fiat от полученных телесных повреждений погиб на месте. Все остальные в обоих транспортных средствах - травмированы. Их всех доставили в ближайшее медицинское учреждение.

На место ДТП выезжали группы реагирования патрульной полиции Арбузинского и Южноукраинского отделения полиции, следователи и криминалисты Следственного управления.

Что именно стало причиной столкновения, пока неизвестно.

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