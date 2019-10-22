В Одессе перевернулся автомобиль, пострадал пятилетний ребенок

Со слов очевидцев, водитель, якобы пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, «слетел» с проезжей части на тротуар, и машина рухнула с парапета высотой примерно 2 метра, «приземлившись» на крышу.

В Одессе сегодня иномарка на скорости сорвалась с парапета и перевернулась, пострадал пятилетний ребенок.

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Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло в 16:26 на улице Академической.

«Пострадавшего мальчика 2014 года рождения, находившегося в салоне автомобиля, доставили в больницу. Все подробности будут выяснять следователи», - говорится в сообщении.

Со слов очевидцев, водитель, якобы пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, «слетел» с проезжей части на тротуар, и машина рухнула с парапета высотой примерно 2 метра, «приземлившись» на крышу.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 октября в Киеве столкнулись Skoda Octavia и Mazda 3. На обеих были наклейки службы такси «Uklon».