В Одессе перевернулся автомобиль, пострадал пятилетний ребенок
20:51, 22 октября 2019Происшествия
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Со слов очевидцев, водитель, якобы пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, «слетел» с проезжей части на тротуар, и машина рухнула с парапета высотой примерно 2 метра, «приземлившись» на крышу.
Пострадавшего мальчика доставили в больницу / фото управление патрульной полиции в Одесской области
В Одессе сегодня иномарка на скорости сорвалась с парапета и перевернулась, пострадал пятилетний ребенок.
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Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло в 16:26 на улице Академической.
«Пострадавшего мальчика 2014 года рождения, находившегося в салоне автомобиля, доставили в больницу. Все подробности будут выяснять следователи», - говорится в сообщении.
Со слов очевидцев, водитель, якобы пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, «слетел» с проезжей части на тротуар, и машина рухнула с парапета высотой примерно 2 метра, «приземлившись» на крышу.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 октября в Киеве столкнулись Skoda Octavia и Mazda 3. На обеих были наклейки службы такси «Uklon».
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