Под Киевом провели в последний путь погибшую в аварии популярную мотоблогершу (видео)

Смертельное ДТП произошло в субботу, 19 октября.

Читайте такжеВ Одессе автокран врезался в трамвай с пассажирами (фото)Во вторник, 22 октября, в Буче Киевской области провели в последний путь мотоциклистку Елену Кузавову (псевдоним – Кузавини), которая 19 октября погибла после ДТП в Киеве.

Об этом сообщили на Facebook-странице паблика Dtp.kiev.ua, опубликовав соответствующее видео.

«Буча. Провожают в последний путь мотоциклистку Кузавини. Можно долго спорить, кто же прав и виноват, погибшим и искалеченным людям от этого не легче. Мы нашли двух свидетелей данного ДТП, надеемся, поможет следствию», – отметил автор видео.

Как ранее сообщал УНИАН, на Гостомельской трассе в Киеве в результате ДТП погибла блогерша-мотоциклист Елена Кузавини.