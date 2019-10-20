Популярная мотоблогерша погибла в страшной аварии под Киевом (фото)

41-летняя пилот мотоцикла от полученных травм скончалась в больнице.

На Гостомельской трассе в Киеве в результате ДТП погибла блогерша-мотоциклист Елена Кузавини.

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Об инциденте сообщает dtp.kiev.ua. Утверждается, что пилот мотоцикла влетела в легковой автомобиль и умерла от полученных травм по дороге в больницу.

Подробности трагедии появились на сайте полиции Киева. Так, водитель легковушки Volkswagen ехал по шоссе со стороны столицы. В момент выезда с обочины на проезжую часть в заднюю левую часть автомобиля въехал мотоцикл BMW.

41-летняя пилот мотоцикла от полученных травм скончалась в больнице. У водителя легковушки медики диагностировали сотрясение мозга.

Правоохранители открыли по факту аварии уголовное производство. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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