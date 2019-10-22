Гибель экс-министра: полиция открыла дело по факту падения вертолета

21 октября на въезде в село Тарасенково на приусадебный участок одного из хозяйств упал и загорелся вертолет. Позже стало известно, что в вертолете находился экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Полиция открыла уголовное производство по факту падения вертолета, в результате чего погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Полтавской области, с целью выяснения всех обстоятельств, послуживших причиной падения вертолета в Оржицком районе Полтавской области, следственным отделом областного управления Национальной полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

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Предварительная квалификация - статья 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Полтавской области.

Напоминается, что 21 октября около 16.00 на въезде в село Тарасенково Оржицкого района на приусадебный участок одного из хозяйств упал и загорелся вертолет, погиб один человек.

«Во время осмотра места происшествия никаких документов и других вещей, которые идентифицировали бы личность, не обнаружено. Согласно предварительной информации, на борту воздушного судна, вероятно, находился бывший народный депутат, экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины», - сказано в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 21 октября представитель МВД Артем Шевченко заявил, что в вертолете, который разбился в Полтавской обласати, находился Кутовой.