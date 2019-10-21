Запах аммиака в "Борисполе": в больницу доставили одного человека, еще 50 пожаловались на плохое самочувствие

Специалисты установили наличие в воздухе аммиака (без превышения предельно допустимых концентраций).

Из Международного аэропорта "Борисполь" в лечебное учреждение был доставлен один человек, на месте проводится медицинский осмотр почти 50 человек.

Как сообщается на странице ГСЧС Украины в Facebook, в 18:20 в Службу поступило сообщение о резком запахе аммиака в аэропорту. В связи с чем по состоянию на 20:00 работа аэропорта была приостановлена.

"Отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС осуществлен забор проб воздуха для установления наличия опасных веществ. По результатам замеров установлено наличие в воздухе аммиака (без превышения предельно допустимых концентраций)", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 20:11, по информации сменного начальника "Борисполя", работа аэропорта была возобновлена.

"Один сотрудник авиакомпании "Скай Ап" доставлен в лечебное учреждение. Дополнительно с жалобами на ухудшение самочувствия обратилось около 50 человек, медицинский осмотр которых проводится на месте", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 октября, аэропорт "Борисполь" приостанавливал обслуживание из-за угрозы отравления. "В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиакосодержащими веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ", - отмечалось в сообщении. В аэропорту работали сотрудники ГСЧС, которые сделали выводы, что качество воздуха соответствует допустимым нормам. После чего работа аэропорта была возобновлена.