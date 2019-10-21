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В аэропорту «Борисполь» приостанавливали обслуживание в терминалах из-за угрозы отравления

21:05, 21 октября 2019
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

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«В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиакосодержащими веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ», - говорится в сообщении.

«В настоящее время в аэропорту «Борисполь» работает комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено», - сообщили в аэропорту.

Граждан просят следить за расписанием на онлайн-табло аэропорта.

В аэропорту посоветовали следить за обновлениями и проверить информацию относительно рейсов на онлайн-табло аэропорта на сайте.

Так, можно увидеть, что регистрация на рейсы пока задерживается.

Обновление. Результаты проверки показали, что качество воздуха соответствует допустимым нормам. Аэропорт заработал в штатном режиме.

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Теги: #аэропорт#Борисполь