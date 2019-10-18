"Столичного маньяка" отправили в психбольницу

Подозреваемого в убийствах поместят в условия, которые "исключают опасное поведение".

Днепровский районный суд Киева решил поместить в психиатрическое заведение подозреваемого в серийных нападениях с ножом в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Читайте такжеПолиция задержала подозреваемого в расстреле Mercedes с водителем в Днепре (видео)

«По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 мужчине, который подозреваются в совершении серии нападений на граждан в Днепровском районе столицы, избрана мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение», - говорится в сообщении.

Такое решение 18 октября 2019 года принял Днепровский райсуд г. Киева.

Действия злоумышленника, которого сейчас подозревают в совершении двух нападений, квалифицированы по ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 УК Украины.

Продолжается досудебное следствие, в ходе которого собираются доказательства о возможной причастности подозреваемого к другим эпизодам.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержали 44-летнего ранее судимого за два убийства, который в июне выписался из психоневрологического диспансера и обоснованно подозревается в нескольких нападениях с ножом на прохожих.