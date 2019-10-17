В Кривом Роге посреди улицы нашли привязанное к столбу тело мужчины (фото 18+)

Тело обнаружили прохожие.

Вечером 16 октября посреди улицы одного из районов Кривого Рога прохожие нашли мертвого мужчину.

Об этом сообщает Первый городской.

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Мужчину обнаружили привязанным к столбу электросети на проводе. Свидетели происшествия вызвали полицию.

По информации издания, мужчине на вид около 30 лет. Крови на месте происшествия не обнаружили.

Как сообщал УНИАН, в Польше задержан один из ключевых фигурантов преступной организации, которая занималась изготовлением и распространением наркотиков на территории г. Кривой Рог Днепропетровской области.