цей матеріал доступний українською

В Кривом Роге посреди улицы нашли привязанное к столбу тело мужчины (фото 18+)

12:42, 17 октября 2019
Происшествия
752 0
Мужчину обнаружили привязанным к столбу на проводе / Первый городской

Об этом сообщает Первый городской.

Читайте такжеВ Одесской области мужчина и женщина сгорели заживо в автомобиле из-за ДТП (фото)

Мужчину обнаружили привязанным к столбу электросети на проводе. Свидетели происшествия вызвали полицию.

По информации издания, мужчине на вид около 30 лет. Крови на месте происшествия не обнаружили.

Как сообщал УНИАН, в Польше задержан один из ключевых фигурантов преступной организации, которая занималась изготовлением и распространением наркотиков на территории г. Кривой Рог Днепропетровской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #полиция#Днепропетровщина#Кривой Рогпогода в Днепре