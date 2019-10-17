В Киеве нетрезвый военный прострелил ноги бойцу АТО - СМИ (фото, видео)

Парень в форме решил закончить драку стрельбой.

В Киеве пьяные военные устроили драку, один стрелял в бойца, воевавшего на Донбассе. Это произошло 16 октября вечером на столичном Виноградаре.

"Компания из трех пьяных военнослужащих возвращалась домой с гулянки. Женщин они отправили на такси, а сами пошли в супермаркет. Взяли бутылку, запивку, закусон и, чтобы далеко не отходить, начали распивать прямо у магазина", – говорится в сообщении "Киев Оперативный" в Facebook.

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После распития алкоголя один из военных отправился к ближайшему двору, чтобы "справить нужду" неподалеку от детской площадки. К нему подошел мужчина, который проходил с другом и женщиной рядом (как оказалось впоследствии – принимал участие в войне на востоке Украины) и сделал замечание.

"Слово за слово, и началась драка. Потом парень в форме решил закончить драку стрельбой. Он достал свой ПМ и начал стрелять по тому, кто просто сказал ему, что здесь справлять нужду не очень вежливо. К счастью, патроны были резиновые, и попал он только дважды в обе ноги", – отмечается в сообщении.

В драке также пострадал коллега военного - ему АТОшник сломал ногу. Полиция задержала военнослужащих.

Ранее в Киеве военные на внедорожнике врезались в легковушку, после чего скрылись.