В Киеве военные на внедорожнике влетели в легковушку, после чего сбежали (видео)

По словами водителя Volkswagen, он не успел заметить опасный маневр внедорожника.

В Киеве на пересечении улиц Ильенко и Оранжерейной произошла авария с участием Nissan Patrol с военными номерами и Volkswagen Jetta.

Об этом сообщает «Информатор».

ДТП произошло в воскресенье, 7 июля, около 20:20. По словам водителя Volkswagen Jetta, он с 9-летним ребенком в салоне двигался в крайней правой полосе движения по улице Ильенко в сторону станции метро «Лукьяновская». В свою очередь Nissan Patrol c четырьмя военными двигался также в крайней правой полосе по улице Ильенко, но в сторону станции метро «Дорогожичи». Мужчина за рулем Nissan решил повернуть на улицу Оранжерейную сразу через несколько полос движения. Водитель Volkswagen не успел заметить опасный маневр внедорожника из-за маршрутки, которая ехала в соседней полосе и успела затормозить перед Patrol. Nissan врезался в Volkswagen, откинув его к обочине, и остановился на его капоте.

Так по данным водителя Volkswagen, сразу после столкновения из Nissan выскочили двое человек и скрылись с места аварии. Кроме того, мужчины, которые находились в салоне внедорожника, скрутили с машины военные номера и попытались спрятать их в кустах.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. У Volkswagen Jetta разбита все передняя часть и смят капот. Nissan Patrol получил повреждения правого бока, также пострадала ходовая автомобиля.

На месте работал экипаж патрульной полиции, военная полиция и следственно-оперативная группа. Детали и виновника происшествия установит следствие.