Убийство мальчика под Киевом: медикам не объявили о подозрении в халатности

На данный момент в деле проводят комплексную судебно-медицинскую экспертизу.

Медикам, заподозренным в халатности при оказании помощи 5-летнему Кириллу Тлявову, который умер в больнице от пулевых ранений, не объявляли о подозрении.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе в интервью изданию Цензор.нет.

Читайте такжеВ ГБР рассказали, когда завершат следствие по делу об убийстве 5-летнего Кирилла ТлявоваПо его словам, на данный момент открыто уголовное производство по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи, которое расследует ГБР.

Кроме того Цуцкиридзе добавил, что в деле назначили комплексную судебно-медицинскую экспертизу: «Потому что только специалисты могут сказать, каким образом – надлежащим или ненадлежащим – оказывалась помощь».

Как ранее сообщал УНИАН, в начале октября директор ГБР Роман Труба сообщал, что оружие, из которого убили Кирилла, так и не нашли.

Убийство произошло 31 мая в Переяслав-Хмельницком. Патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Они попали в 5-летнего Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.