Убийство 5-летнего мальчика на Киевщине: оружие так и не нашли

Госбюро расследований при расследовании дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова также открыло производство против местных полицейских по подозрению в несвоевременном реагировании на совершение преступления и врачей - о возможном ненадлежащем предоставлении раненому мальчику медицинской помощи.

Расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области находится на завершающем этапе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба.

"На завершающем этапе находится расследование убийства Кирилла Тлявова. Мы ожидаем результаты последних экспертиз, но события этого дня воспроизведены поминутно", - отметил Труба.

По его словам, в ходе расследования был проведен комплекс следственных и оперативных мероприятий, а также проведены негласные розыскные действия и более 30 обысков.

Директор ГБР также добавил, что тип оружия, из которого был убит мальчик, был установлен сразу, однако его до сих пор не могут найти. Поэтому бюро открыло производство по неоперативному реагированию или возможному укрытию орудия совершения преступления местными полицейскими. Труба отметил, что в этом производстве подозрения пока никому не объявлены, все допрашиваются в качестве свидетелей.

"Я надеюсь, что в ноябре мы завершим досудебное расследование, окончательно вручим подозрения, окончательно определим квалификацию каждого участника, ведь всем понятно, что потерпевший погиб от одной пули, что означает, что от пули одного участника", - подчеркнул он.

По словам Трубы, ГБР также открыло производство относительно возможного ненадлежащего предоставления раненому мальчику медицинской помощи.

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Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. П. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот человек находился вместе с уже ранее задержанными двумя правоохранителями и также осуществлял выстрелы из оружия. Оружие, из которого убит ребенок, не найдено.

Затем прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который стал еще одним фигурантом дела об убийстве Тлявова.