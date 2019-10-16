На Закарпатье подорвались трое детей

В результате взрыва травмированы дети 2010, 2008 и 2012 годов рождения.

В Закарпатской области трое детей подорвались при попытке разобрать неизвестный предмет.

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Об этом сообщает ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Инцидент произошел во вторник, 15 октября, в городе Хуст.

«Во время попытки осуществить механическое воздействие на неизвестный предмет от взрыва травмировалось трое детей 2010, 2008 и 2012 годов рождения», - говорится в сообщении.

Спасатели Закарпатья напоминают землякам о том, что подозрительные, металлические или взрывоопасные предметы представляют собой большую угрозу жизни и здоровью.

Как сообщал УНИАН, в Марьинке Донецкой области в результате взрыва в многоквартирном доме погибли двое человек.