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На Закарпатье подорвались трое детей

18:45, 16 октября 2019
Происшествия
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Инцидент произошел 15 октября в городе Хуст / фото пресс-центр Штаба ООС, Facebook

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Об этом сообщает ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Инцидент произошел во вторник, 15 октября, в городе Хуст.

«Во время попытки осуществить механическое воздействие на неизвестный предмет от взрыва травмировалось трое детей 2010, 2008 и 2012 годов рождения», - говорится в сообщении.

Спасатели Закарпатья напоминают землякам о том, что подозрительные, металлические или взрывоопасные предметы представляют собой большую угрозу жизни и здоровью.

Как сообщал УНИАН, в Марьинке Донецкой области в результате взрыва в многоквартирном доме погибли двое человек.

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Теги: #дети#взрыв#Закарпатье