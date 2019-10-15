В Днепре на «Новую почту» прислали посылку с гранатой

Тот, кому предназначалась посылка, пришел в отделение, но после осмотра отказался ее забирать.

Во вторник, 15 октября, в одном из отделений «Новой почты» в Днепре в посылке нашли предмет, похожий на гранату.

Об этом пишет Информатор.

Читайте такжеВ Днепре мужчина возил под сиденьем авто гранату и взрывчатку под капотом (видео)Отмечается, что по предварительной информации, посылка пришла из Кременчуга. Тот, кому она предназначалась, пришел в отделение, но после осмотра отказался ее забирать.

Мужчина оставил коробку и ушел. Уже потом сотрудники «Новой почты» заметили в ней что-то похожее на гранату и вызвали на место полицию. Визуально боеприпас был похож на ручную противопехотную гранату Ф-1, с запалом и вкрученной чекой.

Прибывшие на место взрывотехники сделали вывод, что это не боевая граната, а муляж. Корпус гранаты оказался настоящим, но внутри него не было тротилового заряда.

В отделении № 88 работает следственно-оперативная группа, которая разбирается в деталях произошедшего и выясняет, как этот предмет оказался в посылке.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве в стареньком Ford нашли гранаты.