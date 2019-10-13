В Киеве в стареньком Ford нашли гранаты

Этот Ford проходил по ориентировке как автомобиль, с которого недавно были совершены выстрелы.

В Киеве в стареньком Ford нашли боевые гранаты.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Читайте такжеВ Ирпене подозреваемый во время задержания бросил в полицейских две гранаты (фото)

Около 23:30 на улице Заболотного инспекторы патрульной полиции остановили старенький Ford, который недавно проходил по ориентировке как автомобиль, из которого были осуществлены выстрелы.

Во время поверхностного осмотра было обнаружено несколько гранат (одна из них с запалом).

На место в срочном порядке были вызваны взрывотехники, сотрудники ГСЧС и следователи главного управления полиции в городе Киеве.

Сейчас пытаются выяснить, откуда у этих людей боевые гранаты.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине несовершеннолетний юноша во время поисков металла наткнулся в яру на полиэтиленовый пакет, в котором были спрятаны два боевых гранатомета.