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В Киеве в стареньком Ford нашли гранаты

02:30, 13 октября 2019
Происшествия
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Автомобиль остановили около 23:30 на улице Заболотного / фото: Киев оперативный

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

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Около 23:30 на улице Заболотного инспекторы патрульной полиции остановили старенький Ford, который недавно проходил по ориентировке как автомобиль, из которого были осуществлены выстрелы.

Во время поверхностного осмотра было обнаружено несколько гранат (одна из них с запалом).

На место в срочном порядке были вызваны взрывотехники, сотрудники ГСЧС и следователи главного управления полиции в городе Киеве.

Сейчас пытаются выяснить, откуда у этих людей боевые гранаты.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине несовершеннолетний юноша во время поисков металла наткнулся в яру на полиэтиленовый пакет, в котором были спрятаны два боевых гранатомета.

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Теги: #Киевпогода в Киеве