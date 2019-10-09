В Запорожье маршрутка врезалась в грузовик: один человек погиб, еще восемь пострадали (фото)

В результате аварии погибла пассажир маршрутки, среди госпитализированных - двое детей.

В Запорожье в результате столкновения грузовика и маршрутного такси погибла женщина, еще восемь человек госпитализированы.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, авария произошла сегодня около 14:20 на улице Истомина.

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«По предварительным данным, в результате аварии погибла пассажир маршрутного такси, 8 человек госпитализированы в больницу, из них двое несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Как сообщал УНИАН, в Черкасской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса пострадали более 10 человек. Позже один из пассажиров маршрутки умер в больнице.