В Запорожье маршрутка врезалась в грузовик: один человек погиб, еще восемь пострадали (фото)
В Запорожье в результате столкновения грузовика и маршрутного такси погибла женщина, еще восемь человек госпитализированы.
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, авария произошла сегодня около 14:20 на улице Истомина.
Читайте такжеПод Одессой грузовик въехал в автобус с туристами
«По предварительным данным, в результате аварии погибла пассажир маршрутного такси, 8 человек госпитализированы в больницу, из них двое несовершеннолетних», - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
Как сообщал УНИАН, в Черкасской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса пострадали более 10 человек. Позже один из пассажиров маршрутки умер в больнице.