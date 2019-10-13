Стрельба в столице: полиция задержала группу вооруженных киевлян (фото)

По факту инцидента открыто уголовное производство.

Вечером 12 октября в Голосеевском районе Киева четверо вооруженных мужчин устроили стрельбу, после чего скрылись с места преступления на автомобиле. На данный момент все четверо задержаны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте такжеВ Киеве в стареньком Ford нашли гранатыТак, около 21:40 в полицию поступило сообщение от киевлянина о том, что на улице Пироговский путь неизвестные устроили стрельбу, а затем скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. По вызову сразу выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, взрывотехники, кинологи со служебными собаками. Одновременно оперативный дежурный отправил ориентировки злоумышленников и транспортного средства всем нарядам полиции.

Прибыв по адресу, правоохранители установили, что в результате происшествия никто не пострадал. А во время отработки прилегающей территории обнаружили возле остановки общественного транспорта 9 предметов, похожих на гильзы, которые были изъяты и отправлены на экспертизу.

«Вскоре на улице Заболотного сотрудники патрульной полиции заметили машину, которая подпадала под ориентировку, и остановили ее. В салоне находилось четверо мужчин, а во время осмотра машины полицейские обнаружили предмет, похожий на автомат, шесть предметов, похожих на гранаты Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ-2», – рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Отмечается, что правонарушителями оказались жители Киева и Киевской области. Один из них ранее попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное правонарушение.

В дальнейшем во время обыска в квартире злоумышленника правоохранители нашли и изъяли около 30 пустых магазинов от пистолета ТТ, 5 магазинов от пистолета Макарова, 3 магазина от пистолета Марголин, а также стартовый пистолет.

Главного фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а с другими участниками происшествия проводятся следственные действия. Все вещественные доказательства изъяты и отправлены на экспертизу.

Следственный отдел Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве массовая драка закончилась убийством молодого парня.