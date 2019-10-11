Допрыгался: во Львове хулиган заплатит почти полмиллиона гривень за прыжки на крыше BMW

Инцидент произошел 25 апреля.

Галицкий районный суд Львова обязал 24-летнего львовянина, который повредил BMW X5, прыгая на его крыше и на лобовом стекле, возместить владельцу автомобиля все причиненные убытки.

Об этом пишет местное издание Lvnews.

Читайте такжеХарьковские подростки рады рейтингов видео разбили имущества на 100 тысяч гривен (видео)Отмечается, что в целом виновнику придется заплатить свыше 440 тысяч гривень. Сам инцидент произошел еще 25 апреля. Владелец BMW X5 обратился в суд с гражданским иском о возмещении причиненного ему вреда. По результатам экспертизы, причиненные повреждения автомобиля оценили в 427 тысяч 237 гривень. В целом же ему придется заплатить более 441 тысячу гривень, учитывая штраф, расходы на экспертизу и возмещение причиненного морального вреда водителю авто.

Во время рассмотрения дела в суде свою вину парень признал полностью и просил его строго не наказывать.

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