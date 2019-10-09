На Луганщине на блокпосту произошла стычка между ветеранами АТО и полицией, есть пострадавший (фото, видео)

В результате столкновения одного полицейского ранили.

На блокпосту в Кременном полиция остановила участников акции «Последний блокпост». Произошла схватка.

Об этом информирует Громадське.

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На блокпосту военные требовали пропустить их к Золотому, чтобы не допустить разведения сил. Однако с правоохранителями поспорили, один полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух. Еще один пострадал в стычке – его забрали медики.

Отмечается, что инцидент спровоцировал километровые пробки к блокпосту.

Как сообщал УНИАН, 7 октября активисты партии «Национальный корпус» решили организовать свой блокпост в районе населенного пункта Золотое в Луганской области на время разведения войск.

Лидер организации Андрей Билецкий заявил, что власть хочет оставить жителей населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская без прикрытия, «принести в жертву «ЛДНР», поэтому ветераны, которые воевали на Донбассе в 2014 году, приехали в район Золотого и планируют остаться на блокпосту на время разведения войск. Кроме того, активисты партии и сторонники движения организовали автопробег в поддержку Украины.