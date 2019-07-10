В Катаре столкнулись два военных самолета

Пилотам удалось катапультироваться.

Два тренировочных самолета военно-воздушных сил Катара столкнулись в воздухе.

Об этом в среду, 10 июля, сообщает агентство Reuters.

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«Во время учебного полета произошло столкновение между двумя учебными самолетами, и пилоты смогли безопасно выбраться из самолета с помощью катапультируемого кресла», - говорится в сообщении на странице министерства в Twitter.

Информация о причине столкновения не приводится.

Как сообщал УНИАН, в Германии в понедельник, 24 июня, столкнулись два истребителя ВВС ФРГ Eurofighter.