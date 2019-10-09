В Сумской области 72-летний пенсионер развращал несовершеннолетних мальчиков

Злоумышленник в течение года развращал четырех подростков, предлагая им за это деньги и подарки.

В городе Конотоп Сумской области полиция задержала 72-летнего пенсионера, который в течение года за деньги развращал четырех местных ребят в возрасте 14 и 15 лет.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, установлено, что мужчина еще осенью прошлого года пригласил одного из местных ребят к себе домой, и в разговоре предложил ему определенные действия сексуального характера.

Согласно сообщению, подросток сначала отказался, однако под давлением обещаний удовольствия и денег - согласился. Через некоторое время мужчина попросил парня привести к нему своих друзей, также обещая каждому деньги и подарки.

«Таким образом, почти год четверо ребят время от времени наведывались к пенсионеру, пока на это не обратила внимание одна из жительниц улицы. Она и сообщила о своих подозрениях в полицию. Сначала подростки в разговорах с правоохранителями не признавали подлинной сути своих отношений с пожилым мужчиной, однако впоследствии обо всем рассказали», - отмечается в сообщении.

Признался во всем и сам подозреваемый.

«Он не отрицает своей вины, однако говорит, что все было по «соглашению сторон», - добавили в ведомстве.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Пенсионер ранее уже был судим за совершение аналогичных преступлений.

Вчера мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и объявлении подозрения в совершении преступления.

Если вина пенсионера будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.