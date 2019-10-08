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Житель Одесской области воровал пожертвования на лечение больных детей

18:15, 08 октября 2019
Происшествия
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Полиция задержала преступника, который воровал деньги на лечение детей / УНИАН

В городе Измаил Одесской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в краже пожертвований на лечение больных детей.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, злоумышленник заходил в городские аптеки и магазины под видом покупателя.

Не обращая внимания на присутствие работников учреждений, он хватал ящики с благотворительными средствами и сбегал.

«На счету правонарушителя - четыре таких ограбления. Одно из них - не завершено: убегая от провизора аптеки, злоумышленник уронил ящик с деньгами», - рассказали в главке.

Правоохранители установили, что к серии грабежей причастен 34-летний житель Измаильского района. Задержали его с поличным после очередного грабежа в магазине.

«По данным фактам в Измаильском отделе полиции начато производство по ч. 1-2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Вчера подозреваемый был задержан (до избрания меры пресечения). За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Теги: #полиция#деньги#кражапогода в Одессе