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Пытали электрошокером: в Киеве подростки издевались над мужчиной и выложили видео своих "забав" в соцсети

08:33, 08 октября 2019
Происшествия
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Подростки издевались над мужчиной, применяя электрошокер / фото: vzsar.ru

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На кадрах видно, как мужчину бьют током по голове и ногах. Одному из тех, кто распространял ролик, 16 лет, второму - 18. Оба ведут группу, в которой хвастаются фотографиями и видео, где много лаяться и дебоширят.

В полицию сообщений о нападении на мужчину не поступало. Но после обращения журналистов, участников инцидента установили и пригласили для выяснения обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, в городе Тараща Киевской области 16-летняя девушка заявила, что в лесу ее избил и изнасиловал родной отец.

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Теги: #Киев#издевательствапогода в Киеве