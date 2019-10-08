Пытали электрошокером: в Киеве подростки издевались над мужчиной и выложили видео своих "забав" в соцсети

Оба подростки хвастаются в соцсетях фотографиями и видео, где много лаяться и дебоширят.

В Киеве группа подростков напала на пьяного мужчину и пытала его с помощью электрошокера. Ролик выставили в социальную сеть.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На кадрах видно, как мужчину бьют током по голове и ногах. Одному из тех, кто распространял ролик, 16 лет, второму - 18. Оба ведут группу, в которой хвастаются фотографиями и видео, где много лаяться и дебоширят.

В полицию сообщений о нападении на мужчину не поступало. Но после обращения журналистов, участников инцидента установили и пригласили для выяснения обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, в городе Тараща Киевской области 16-летняя девушка заявила, что в лесу ее избил и изнасиловал родной отец.