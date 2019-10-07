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В Днепре посреди улицы произошла утечка химикатов из автоцистерны (фото)

19:05, 07 октября 2019
Происшествия
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Сейчас спасатели ликвидируют последствия происшествия / фото ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, автоцистерна стояла на обочине дороги без тягача.

Спасатели установили, что вещество - темно-коричневого цвета. Зеркало данного вещества на поверхности земли составило площадь 15х2,5м.

По словам представителя фирмы-перевозчика, в емкости транспортировали 15 тонн хлорида железа (является токсичным, высококоррозионным соединением) из Львова в Днепр.

фото ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Опознавательные знаки о перевозке токсичных веществ на цистерне отсутствуют.

На месте происшествия проводятся работы по переливу вещества из цистерны в другие емкости и обваловке территории утечки.

Ликвидация последствий происшествия продолжается, пострадавших нет.

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Теги: #Днепр#химикаты#утечкапогода в Днепре