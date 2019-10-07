В Днепре посреди улицы произошла утечка химикатов из автоцистерны (фото)
19:05, 07 октября 2019Происшествия
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В емкости со Львова в Днепр транспортировали 15 тонн хлорида железа.
Сейчас спасатели ликвидируют последствия происшествия / фото ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Сегодня в Днепре на углу улиц Журналистов и Винокурова из автомобильной цистерны произошла утечка токсичного вещества.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, автоцистерна стояла на обочине дороги без тягача.
Спасатели установили, что вещество - темно-коричневого цвета. Зеркало данного вещества на поверхности земли составило площадь 15х2,5м.
По словам представителя фирмы-перевозчика, в емкости транспортировали 15 тонн хлорида железа (является токсичным, высококоррозионным соединением) из Львова в Днепр.
фото ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Опознавательные знаки о перевозке токсичных веществ на цистерне отсутствуют.
На месте происшествия проводятся работы по переливу вещества из цистерны в другие емкости и обваловке территории утечки.
Ликвидация последствий происшествия продолжается, пострадавших нет.
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