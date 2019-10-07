В Днепре посреди улицы произошла утечка химикатов из автоцистерны (фото)

В емкости со Львова в Днепр транспортировали 15 тонн хлорида железа.

Сегодня в Днепре на углу улиц Журналистов и Винокурова из автомобильной цистерны произошла утечка токсичного вещества.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, автоцистерна стояла на обочине дороги без тягача.

Спасатели установили, что вещество - темно-коричневого цвета. Зеркало данного вещества на поверхности земли составило площадь 15х2,5м.

По словам представителя фирмы-перевозчика, в емкости транспортировали 15 тонн хлорида железа (является токсичным, высококоррозионным соединением) из Львова в Днепр.

Опознавательные знаки о перевозке токсичных веществ на цистерне отсутствуют.

На месте происшествия проводятся работы по переливу вещества из цистерны в другие емкости и обваловке территории утечки.

Ликвидация последствий происшествия продолжается, пострадавших нет.