В Днепре из-за провала почвы под общежитием обследуют все окружающие здания

С помощью специального оборудования специалисты будут проверять опасные пустоты, также установят дополнительные маячки на здание общежития, которое сместилось на 1 см.

В Днепре планируют обследовать все здания рядом с общежитием №2 Национального технического университета «Днепровская политехника», под которым произошел провал почвы.

Как говорится в сообщении на сайте Днепровской городского совета, об этом шла речь во время заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, в горсовете сообщили, что специалисты снимали отметки движения общежития Национального технического университета «Днепровская политехника» и обнаружили смещение здания на один сантиметр. Сейчас его движение не зафиксировано.

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«Сейчас планируют обследовать все близлежащие здания и исследовать местные почвы. В том числе, проверить опасные пустоты. Это сделают с помощью специального оборудования. Также хотят установить дополнительные маячки на здание общежития. Когда специалисты смогут зайти под здание общежития и оценить последствия повреждений, комиссия определит ориентировочно через 48 часов», - отметили в горсовете.

Также сообщается, что перекрыто движение в обе стороны по просп. Дмитрия Яворницкого, от ул. Олеся Гончара до ул. Героев Крут - по направлению к Памятнику Славы. Также по просп. Гагарина от ул. Паторжинского к просп. Дмитрия Яворницкого.

«Какое финансирование выделят на устранение проблемы и откуда брать средства, будет известно после окончательных выводов. Для этого соберут рабочую группу из технических специалистов и специалистов по геодезии, а также финансовых экспертов, подведут стоимость работ», - добавили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, 5 октября в 17:00 в Службу спасения "101" поступила информация о провале почвы у здания общежития, расположенного на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе Днепра.

На месте происшествия спасатели установили, что на углу 5-этажного здания просело асфальтовое покрытие тротуара и образовался провал размером 3 на 2 метра и глубиной около 1,5 метров.

На первом этаже здания расположена аптека, в стенах которой образовались значительные трещины.

В провал засыпали около 25 куб. м земли и залили 10 куб. м бетона.

Сейчас здание отключено от газо-, электро- и водоснабжения, отселены около 200 жителей общежития.

По словам городского головы Днепра Бориса Филатова, дом построен на ленточном фундаменте в 50-х годах, под зданием - бомбоубежище.