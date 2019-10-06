В Днепре из-за угрозы обвала общежития эвакуировали несколько сотен студентов
В Днепре 5 октября под зданием общежития "Политехники"(Горный институт) на проспекте Яворницкого просел асфальт. Существует угроза обрушения здания.
Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в фейсбуке.
Сейчас студентов из общежития отселили, а газ и электричество в здании перекрыли.
По словам Филатова, под здание заливают бетон.
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"Здание постройки 50-х, фундамент ленточный, под зданием - бомбоубежище. Причину проседания выясняет специальная комиссия", - написал Филатов. "В принципе, причина теоретически ясна: критическая изношенность всей инфраструктуры в стране, ее несоответствиекардинально изменившимся погодным условиям", - добавил он.
На месте работают коммунальщики, полиция, МЧС и медики.
Филатов призвал граждан не идти к перекрытому кварталу и предупредил, что здание может рухнуть в любой момент. Он также отметил, что центральный проспект города будет перекрыт.