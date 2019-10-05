Катастрофа Ан-12 под Львовом: эксперты изъяли "черные ящики" (видео)

Что же именно произошло утром 4 октября – до сих пор загадка для экспертов.

На месте аварийного приземления Ан-12 вблизи Львова продолжаются следственные действия.

Они призваны помочь дать ответы на вопросы о причинах трагедии и обстоятельства гибели пяти человек, говорится в сюжете ТСН.

Место аварийной посадки самолета круглосуточно охраняет Нацгвардия, там работают следователи полиции и эксперты национально бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Также туда допущены представители компании-владелицы Ан-12. Сейчас говорят о том, что экипаж и приборы самолета были вполне готовы к посадке, а львовский аэропорт дал согласие на приемку судна. Оно шло четко по линии посадочной полосы. Что пошло не так – перевозчик не знает. Говорит, разговаривал с пострадавшими в больницу, но информации не прибавилось.

"Может, был отказ наземного оборудования, которое позволяет зайти на посадку. Может, что-то отказало, что не смог заметить экипаж, все может быть. Они говорят так, совершенно нормальный полет, затем листья деревьев – бах! – и мы больше ничего не помним", - рассказал заместитель председателя правления по безопасности полетов авиакомпании "Украина-аэроальянс" Борис Бондаренко. Версию о нехватке топлива в авиакомпании отвергают. Правда, добавляют: керосин отправили на экспертизу, чтобы выяснить его качество.

Из фотографий с места катастрофы видно, что Ан-12 перевозил запчасти к автомобилям Renault. В соцсетях пишут о контрабанде – мол, в августе 2014-го тот же самолет приземлился в Ужгороде, и тогда экипаж заподозрили в незаконной перевозке текстиля. Журналисты стали свидетелями того, как с поля вынесли два белых мешка, об их содержимом эксперты молчат.

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Состояние трех пострадавших до сих пор тяжелое, но стабильное. Двоих перевели в травматологическое отделение, один все еще в реанимации. "Состояние на сегодня не ухудшилось, ночь они провели спокойно, под обезболиванием. Они в сознании и доступны для контакта. Конечно, болевой синдром их беспокоит, потому что травма и так далее", - рассказал травматолог 8-й городской больницы Львова Юрий Вовчко. Родственники и знакомые потерпевших к общению с журналистами не расположены.

Ан-12, который совершил аварийное приземление под Львовом, эксплуатируют более полувека. Но эксперты по авиации говорят, что это нормальный возраст для самолета. "Есть мировые исследования, связанные с возрастом самолета. И они говорят, что самолеты, которым до 5 лет, показывают точно такой же уровень безопасности полета, как и самолеты, которым 20 и больше", - заверил Богдан Долинце.

В полиции журналистов заверили, что все выходные будут работать на месте аварийной посадки самолета и уже больше информации обнародуют в понедельник. Черные ящики с Ан-12 уже изъяли, но еще не расшифровали.

Как сообщал УНИАН, 4 октября неподалёку от Львова совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12. Сначала он исчез с радаров, а затем аварийно приземлился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов». В самолете находились семь членов экипажа и человек, сопровождавший груз. Из них пять человек погибли, трое госпитализированы.

В пресс-службе аэропорта «Львов» сообщили, что самолет летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Он должен был сесть во львовском аэропорту на дозаправку.

По факту происшествия открыто производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что самолет мог совершить аварийную посадку из-за нехватки горючего.