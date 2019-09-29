Взрыв на заводе в Сумах: полиция открыла уголовное производство

Сейчас на месте происшествия причины взрыва устанавливают эксперты криминалистической службы, а также следственно-оперативная группа.

В Сумах по факту взрыва на одном из предприятий компании «Гуала Кложерс Украина» полиция открыла уголовное производство.

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Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова.

«Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», - сказала Биганова.

По словам пресс-секретаря, сейчас на месте происшествия работают эксперты криминалистической службы, а также следственно-оперативная группа, которые устанавливают причины взрыва.

Как сообщал УНИАН, в Сумах утром 28 сентября в производственном цехе одного из предприятий компании «Гуала Кложерс Украина» из-за взрыва с последующим горением пострадали 10 человек.

В результате чрезвычайной ситуации госпитализированы 8 человек, из них двое находятся в реанимации.

Всего на месте происшествия работали 26 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

*** Предприятие компании «Гуала Кложерс Украина» осуществляет производство винтовых алюминиевых колпачков типа PilferProof, Alusnap, винных алюминиевых колпачков, а также колпачков для минеральных вод и медицинского назначения.