Жуткое ДТП в Запорожье: есть погибшие и пострадавшие

Водитель автомобиля «Фиат Дукато» 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2102».

В субботу, 28 сентября, в Запорожском районе города Запорожье в результате аварии два человека погибли, еще двое пострадавших доставлены в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

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ДТП случилось на автодороге «Днепропетровск-Мариуполь». Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Фиат Дукато» 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2102». В результате аварии две пассажирки «Ваза» 1958 и 1951 годов рождения погибли на месте. Водитель этого легкового автомобиля 1974 года рождения и пассажирка «Фиата» 1998 года рождения доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье обнаружили тела трех человек, которых сбил поезд.