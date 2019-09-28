В Запорожье поезд сбил трех человек

Обстоятельства аварии устанавливают полиция и ГСЧС.

В Запорожье обнаружили тела трех человек, которых сбил поезд.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

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Обстоятельства аварии устанавливают полиция и ГСЧС.

«На железнодорожном пути по улице Соборной обнаружены труп женщины и двух мужчин», — говорится в сообщении.

Эксперты предварительно установили, что их сбил поезд. Погибшие - жители Вольнянска: двое мужчин 1977 и 1972 годов рождения и женщина 1994 года рождения.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вблизи города Жашков Черкасской области на автодороге Киев-Одесса столкнулись грузовик и маршрутный автобус, в котором находились 10 пассажиров.