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В центре столицы упала стрела строительного крана (фото)

16:42, 27 сентября 2019
Происшествия
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На Печерске рухнула стрела строительного крана / фото Киев оперативный

Инцидент произошел около 14:15 на строительстве кинотеатра "Звездный", где сейчас проходит реконструкция. Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.

фото Киев оперативный

"К счастью, никого не задела, но была очень близко - испуг пешеходы получили серьезный и написали заявление в полицию", - говорится в сообщении.

фото Киев оперативный

Как сообщал УНИАН, 26 сентября во Львове строительный кран упал на супермаркет.

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Теги: #Киев#упал строительный кранпогода в Киеве