В центре столицы упала стрела строительного крана (фото)
16:42, 27 сентября 2019Происшествия
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Прохожие отделались испугом, никто не пострадал.
На Печерске рухнула стрела строительного крана / фото Киев оперативный
В центре Киева, на Печерске, возле бизнес-центра упала стрела строительного крана.
Инцидент произошел около 14:15 на строительстве кинотеатра "Звездный", где сейчас проходит реконструкция. Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.
фото Киев оперативный
"К счастью, никого не задела, но была очень близко - испуг пешеходы получили серьезный и написали заявление в полицию", - говорится в сообщении.
фото Киев оперативный
Как сообщал УНИАН, 26 сентября во Львове строительный кран упал на супермаркет.
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