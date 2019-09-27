В центре столицы упала стрела строительного крана (фото)

Прохожие отделались испугом, никто не пострадал.

В центре Киева, на Печерске, возле бизнес-центра упала стрела строительного крана.

Инцидент произошел около 14:15 на строительстве кинотеатра "Звездный", где сейчас проходит реконструкция. Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.

"К счастью, никого не задела, но была очень близко - испуг пешеходы получили серьезный и написали заявление в полицию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября во Львове строительный кран упал на супермаркет.