Машины разбило вдребезги: в ДТП под Славянском погибли трое людей, среди них - ребенок

Водитель «Хюндая» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнусь с автомобилем «Тойота».

Вблизи Славянска в ДТП погибли трое людей, среди которых ребенок. Как сообщает полиция Донецкой области, сегодня около 6.30 в Славянском районе на выезде в Харьковской области водитель автомобиля «Хюндай» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота». Читайте такжеПод Харьковом мужчина случайно убил себя топором Водитель и пассажиры «Хюндая» - 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь - скончались на месте. Две женщины-пассажирки «Тойоты» госпитализированы. Водитель «Тойоты» не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Как сообщал УНИАН, вблизи Тернополя от поражения током погиб водитель грузовика, кузов которого задел высоковольтную линию.



Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter