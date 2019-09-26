Сорвало скальп: девочка, упавшая в шахту лифта в Днепре, находится в тяжелом состоянии

Девочке уже сделали операцию, сейчас она находится в реанимации.

В Днепре во вторник, 24 сентября, 15-летняя Александра Яровенко по неосторожности упала в шахту лифта. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Подробности о состоянии подростка сообщила подруга семьи Марина Лебедь на своей странице в Facebook.

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«Сейчас Сашуня в реанимации, вчера ей сделали операцию. У нее перелом правой ноги, две кости, перелом 4-х ребер, сильный ушиб грудной клетки, селезенки и сердца, частично сорван скальп начиная от века и до затылка, гематома на голове, открытая черепно-мозговая травма… Состояние тяжелое», - написала она.

Как сообщал УНИАН, по предварительной информации, три девочки заходили в лифт на первом этаже. Две из них зашли в лифт, как начала закрываться дверь. Девушки решили открыть ее и придерживать, чтобы их подруга проскочила внутрь. В этот момент лифт поехал вверх, в результате чего девочка, 2004 года рождения, упала в шахту.

На крик детей сразу же выбежали жильцы дома, которые и вызвали полицию.

Через несколько минут приехали и спасатели. Патрульные спрыгнули в шахту лифта, подняли пострадавшую и помогли положить на носилки. Медики оказали ей первую помощь на месте, после чего госпитализировали в областную больницу.