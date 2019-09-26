цей матеріал доступний українською

На Почтовой площади в Киеве произошел пожар (видео)

09:45, 26 сентября 2019
Происшествия
194 0
В 06:21 пожар был ликвидирован / фото: Информатор

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте такжеВ Киеве на нефтебазе произошел пожар: были слышны взрывы (видео)

Как выяснилось, возгорание произошло в одноэтажном недействующем здании. В связи с тем, что здание было под напряжением, спасатели ждали, пока сотрудники "Киевэнерго" отключат объект от электроэнергии и предоставят пожарным разрешение на тушение пожара, а уже после этого приступили к тушению.

В 06:11 пожар площадью 200 кв. м был локализован, а в 06:21 – ликвидирован. Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара сейчас выясняется.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на понедельник, 23 сентября, из-за пожара на складах загорелась офисное здание.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#пожарпогода в Киеве