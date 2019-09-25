В Киеве нашли полураздетый труп мужчины

При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружили.

Ранним утром 25 сентября в Киеве на Броварском проспекте, недалеко от остановки общественного транспорта «Военный городок», прохожие обратили внимание на мужчину, который лежал возле входа в магазина и не шевелился. Когда прибыли медики, то они констатировали смерть.

Читайте такжеДевочка упала в шахту лифта в Днепре

Вызов на линию экстренных служб поступил около 06:40. Об этом сообщает Информатор.

Как выяснили правоохранители, мужчина лежал по адресу Военный городок, 161, возле входа в магазин. Он был без обуви, в одном носке, без верхней одежды и футболки. Прибывшие врачи констатировали смерть.

При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружили. Личность умершего не установили, так как при себе у него не было никаких документов. Предварительно, мужчина был бездомным. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Точную причину смерти и подробности случившегося будут выяснять правоохранители.