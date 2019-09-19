В Днепре разоблачили банду псевдоправоохранителей, которые занимались разбоем и вымогательством денег

Участники группы, представляясь сотрудниками спецслужбы, следователями полиции и «ворами в законе», совершили разбой и требовали с предпринимателя 300 тыс. долл.

В Днепре разоблачена и блокирована деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег с местных представителей коммерческих структур, представляясь якобы руководителями подразделений Службы безопасности Украины и полицейскими.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ установили, что участники группы, представляясь сотрудниками спецслужбы, следователями полиции и «ворами в законе», совершили разбой и требовали с предпринимателя 300 тыс. долл. В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали пострадавшему и его близким родственникам насилием и физической расправой.

Также для завладения бизнесом предпринимателя участники группы заставляли его подписать соответствующие правоустанавливающие документы.

Читайте такжеВ Житомире СБУ пришла с обысками к полицейским

Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения злоумышленниками части суммы в размере 100 тыс. долл.

Правоохранители задержали одного из участников группировки согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в торгово-развлекательном центре во время получения очередного «транша».

Задержанному уже объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 187 (разбой) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группы.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями-детективами полиции Днепропетровщины под процессуальным руководством второго отдела областной прокуратуры.