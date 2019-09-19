"Подрывник" моста "Метро" в Киеве служил в подразделении ССО, но был уволен

Причиной увольнения стало невыполнение условий контракта.

Мужчина, который вечером 18 сентября угрожал взорвать мост «Метро» в Киеве, действительно ранее проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования Сил специальных операций (ССО).

Читайте также"Подрывником" моста Метро оказался контрактник ВСУОб этом сообщили в пресс-службе командования, передает Радио Свобода.

«В июле 2019 года по приказу был уволен со службы за невыполнение условий контракта», – проинформировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября около 17.00 стало известно, что в Киеве на мосту «Метро» через Днепр неизвестный угрожал оружием и высказывал намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики проводили спецоперацию с привлечением БТР-ов, полицейских катеров и дронов.

Полиция квалифицировала угрозы неизвестного с оружием взорвать в столице мост «Метро» как подготовку к теракту.