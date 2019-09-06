Пять переломов: в Николаеве пенсионера едва не убило колесом, отлетевшим от КамАЗа (фото)

Состояние 81-летнего пострадавшего оценивают как тяжелое.

Сегодня утром в Николаеве от грузового автомобиля КамАЗ во время движения отлетело колесо. Оно попало в 81-летнего пенсионера, который стоял на обочине.

Как сообщили в местной полиции, в результате пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».

Состояние пострадавшего оценивают как тяжелое, сообщает местное издание "Новости-N". У пенсионера диагностировали 5 или 6 переломов.

Как выяснилось, 81-летний пенсионер сметал на обочине зерно, которое рассыпалось из проезжающих по улице зерновозов. Потом этим зерном дедушка кормил свое небольшое домашнее хозяйство - несколько кур, которых держал дома.

Как сообщал УНИАН, в августе в Киеве мусоровоз переехал мужчину.