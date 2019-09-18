На побережье под Одессой произошел оползень (видео)

Несколько тонн земли упали за несколько метров от вездехода с людьми, чудом никто не пострадал.

На побережье в курортном селе Санжейка в Одесской области произошел оползень.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Несколько тонн земли упали в нескольких метрах от вездехода с людьми. Момент сняли отдыхающие, которые двигались в багги следующими. Люди катались по пляжу вдоль моря. Им просто повезло, что не успели заехать в опасную зону.

Такие сдвиги в Одесской области не редкость, местные об этом знают, а приезжих предупреждают, что такое может произойти в любой момент. Зачастую люди пренебрегают предупреждениями, отдыхают и загорают прямо под склонами.

Как сообщал УНИАН, в Украине для туристов откроют маяки, чтобы те могли ознакомиться с работой объектов, от которых зависит безопасность мореплавания.