В Украине для туристов открыли маяки

Сейчас для посещения доступно четыре маяка.

В Украине для туристов откроют маяки, чтобы те могли ознакомиться с работой объектов, от которых зависит безопасность мореплавания.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.

"Маяки Украины отныне не только будут обеспечивать безопасность на море, но и гостеприимно принимать у себя туристов. Такое решение принято на основе мировой практики, ведь маяки это не только навигационные объекты, но и культурное и историческое наследие Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Министерство инфраструктуры Украины поступало много обращений с просьбой открыть маяки для посещения.

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На данный момент для посещения доступны Воронцовский маяк в городе Одесса, Сиверсив Передний маяк в Николаеве, Генический и Станислав-Аджигольский Задний маяки в Херсонской области. Впоследствии в Минифрастурктуры планируют расширить этот перечень.

Чиновники уверяют, что такие меры не будут препятствовать работе маяка, ведь для туристов отведено определенное время в выходные дни.

Кроме того, международная ассоциация навигационного обеспечения мореплавания и маячных служб, членом которой является Украина. Популяризация маяков дает возможность информировать общественность об обязанности государства по навигационно-гидрографическом обеспечении мореплавания, защиты морской среды, поиска и спасения на море.

Напомним, в Одесской области разработали первый туристический каталог.