Прокуратура проверяет информацию о пытках в полиции Ужгорода

Накануне местный активист сообщил, что к нему обратился один из потерпевших. Он рассказал, что его вместе с другом в участке пытали, "добывая" таким образом доказательства краж.

Прокуратура открыла уголовное производство относительно пыток в одном из отделов полиции Ужгорода.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Накануне местный активист Александр Пересоляк сообщил, что к нему обратился один из потерпевших. Он рассказал, что его вместе с другом в участке пытали, "добывая" таким образом доказательства краж.

"Ивану повезло меньше, по его словам ему выбили зубы битой и делали "ласточку", из-за чего он потерял сознание. После этого приковали наручниками к батерее. Как сказал Ваня, он открыл наручники и выпрыгнул с 4 этажа горотдела, бежал домой с одним наручником. У Ивана порвана селезенка и мочевой пузырь, переломы обеих рук и смещение таза", - говорится в сообщении.

Производство открыто по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Как сообщал УНИАН, сотрудников службы безопасности Украины подозревают в том, что они применили насилие к задержанному гражданину.