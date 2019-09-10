Надели на голову мешок и несколько часов избивали: сотрудники СБУ пытали задержанного

Госбюро расследований начало расследование дела.

Сотрудников службы безопасности Украины подозревают в том, что они применили насилие к задержанному гражданину.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

Начали расследование дела касательно сотрудников Службы безопасности Украины, которые, по предварительной версии, пытали и жестоко обращались с задержанным гражданином. Поводом для расследования стало сообщение главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, - написала она.

Варченко также отметила, что в сообщении идет речь о том, что в апреле 2016 года сотрудники СБУ задержали гражданина, а потом – надели ему на голову мешок и вывезли в лесополосу, где избивали его в течение нескольких часов. Факт избиения подтверждают многочисленные телесные повреждения разной степени тяжести.

После этого пострадавшего освободили и доставили в больницу с побоями. Чтобы не пожаловался и не выдал их, правоохранители угрозами заставили его подписать процессуальные документы, - добавила О. Варченко. – Хочу отметить, что это дело для нас – очень важно, ведь комплексное противодействие пыткам – один из базовых приоритетов в работе Государственного бюро расследований.

По словам первого заместителя главы ГБР, уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о превышении власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение сотрудником правоохранительного органа действий, которые явно выходят за рамки предоставленных ему прав или полномочий, которые сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств. То есть, действия, которые причинили физическую боль потерпевшему или оскорбили его достоинство.

Если вину сотрудников СБУ докажут в суде, им грозит срок 3-8 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность в течение 3 лет.