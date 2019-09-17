В Киеве пьяный работник СТО взял покататься чужое авто и устроил погоню с ДТП (фото, видео)

Нетрезвый водитель пытался скрыться от полицейских во дворах.

В ночь на 17 сентября в Киеве пьяный работник СТО за рулем чужого автомобиля Chevrolet Volt, скрываясь от полицейских, врезался в микроавтобус Peugeot Boxer.

Об этом пишет Информатор.

Отмечается, что патрульные обратили внимание на автомобиль Chevrolet Volt, который подозрительно ехал по проезжей части на Амурской площади. При попытке его остановить, водитель проигнорировал требование полицейских и пытался скрыться.

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Через некоторое время водитель Volt выехал на улицу Бурмистенка, а с нее на Васильковскую и продолжил движение в сторону станции метро «Васильковская». В этот момент в попутном направлении ехал Peugeot Boxer. На подъезде к перекрестку с улицей Жуковского водитель микроавтобуса заметил погоню. В последний момент Chevrolet резко начал поворачивать на Жуковского и врезался в Peugeot. От удара обе машины вылетели за пределы проезжей части на тротуар. В результате аварии никто не пострадал.

Водителя Chevrolet Volt задержали. По его словам, данный автомобиль ему не принадлежит. Он работает на СТО неподалеку, и эту машину привезли на ремонт.

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