Весь зал в дыму: в киевском "Ашане" загорелась печь (видео)

Работники супермаркета начали тушить возгорание при помощи огнетушителей.

В пятницу, 13 сентября, в супермаркете «Ашан», который расположен в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, произошел пожар.

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Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на сообщения очевидцев.

По их данным, около 16:45 в супермаркете загорелась печь в отделе с хлебо-булочными изделиями.

Работники супермаркета начали тушить возгорание при помощи огнетушителей.

Всех посетителей супермаркета эвакуировали.

Как сообщал УНИАН, в аэропорту "Борисполь" 10 сентября вспыхнул масштабный пожар.