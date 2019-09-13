Весь зал в дыму: в киевском "Ашане" загорелась печь (видео)
20:08, 13 сентября 2019Происшествия
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Работники супермаркета начали тушить возгорание при помощи огнетушителей.
Всех посетителей супермаркета эвакуировали / скриншот
В пятницу, 13 сентября, в супермаркете «Ашан», который расположен в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, произошел пожар.
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Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на сообщения очевидцев.
По их данным, около 16:45 в супермаркете загорелась печь в отделе с хлебо-булочными изделиями.
Работники супермаркета начали тушить возгорание при помощи огнетушителей.
Всех посетителей супермаркета эвакуировали.
Как сообщал УНИАН, в аэропорту "Борисполь" 10 сентября вспыхнул масштабный пожар.
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