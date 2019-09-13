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Весь зал в дыму: в киевском "Ашане" загорелась печь (видео)

20:08, 13 сентября 2019
Происшествия
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Всех посетителей супермаркета эвакуировали / скриншот

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Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на сообщения очевидцев.

По их данным, около 16:45 в супермаркете загорелась печь в отделе с хлебо-булочными изделиями.

Работники супермаркета начали тушить возгорание при помощи огнетушителей.

Всех посетителей супермаркета эвакуировали.

Как сообщал УНИАН, в аэропорту "Борисполь" 10 сентября вспыхнул масштабный пожар.

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Теги: #пожар#супермаркетпогода в Киеве