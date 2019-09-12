В Черниговской области загорелся лес на территории военного полигона

К ликвидации пожара привлечена авиация.

В Черниговской области произошло возгорание в лесном массиве на территории военного полигона воинской части А-0665, что в Козелецком районе.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщение о возгорании настила и самосейных насаждений в лесном массиве поступило спасателям около 15:00.

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По предварительным оценкам, площадь пожара составляет около 10 га.

К тушению привлечено 88 человек личного состава и 20 единиц специальной техники ГСЧС, воинской части А-0665, местной пожарной команды с. Косачевка, пожарных команд Остерского военного лесхоза и Косачевского лесничества.

Также работает авиация Специального авиационного отряда ГСЧС Украины г. Нежин. Привлечены самолет Ан-32П и вертолет Ми-8.

По состоянию на 18:30 авиацией сделано четыре сброса воды. Тушение продолжается.

На месте пожара работает мобильная оперативная группа управления ГСЧС Украины в Черниговской области.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября из-за горения сухой травы на участке подрыва неразорванных боеприпасов, прилегающей к военному арсеналу в Калиновке Винницкой области, сдетонировали шесть боеприпасов. В результате происшествия никто не пострадал.