Мероприятие "ХарьковПрайда" хотели сорвать - облили зеленкой Олеся Дония (фото, видео)

Здесь должны были читать лекцию о толерантности, рассказала организатор мероприятия Анна Шарыгина.

Представители общественных организаций "Фрайкор" и «Правый сектор» блокируют мероприятие "ХарьковПрайда" в Литмузее в Харькове.

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В 19:00 здесь должна была начаться лекция "Толерантность как одна из составляющих современной национальной украинской идеи", передает UA:Харьков.

К зданию приехали около 10 полицейских. В толпе вылили зеленку, облили, в частности, лектора Олеся Дония - общественного деятеля, народного депутата нескольких предыдущих созывов.

Как сообщалось, городской совет Харькова не будет судиться против проведения недели Прайда и Марша равенства.

Напомним, 5 сентября согласительная комиссия Харьковского городского совета проголосовала за то, чтобы обратиться в суд с иском об ограничении права граждан на проведение марша равенства KharkivPride 15 сентября. Директор департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, один из тех, кто выступал против, заявил, что это создаст неудобства для жителей города, а по мнению директора департамента по взаимодействию с правоохранительными органами горсовета Валентина Топчия, мероприятие создаст опасность.

На 15 сентября планируют свои акции противники KharkivPride — ряд националистических организаций. Заместитель начальника областного управления полиции Сергей Бирбасов на комиссии предложил согласовать маршрут таким образом, чтобы акции не пересекались.