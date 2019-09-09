Кернес все же разрешил KharkivPride

Харьковская власть обещает способствовать проведению KharkivPride.

Городской совет Харькова не будет судиться против проведения недели Прайда и Марша равенства.

Об этом заявил городской голова Геннадий Кернес, пишет Media Port.

Читайте такжеВ Харькове городская власть не поддержала проведение Марша равенства

На вопрос, почему в мэрии передумали, Кернес сказал: «Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, где нужно обеспечить безопасность. Мы не можем ограничивать их, запретить».

На вопрос, будет ли в таком случае горсовет всячески способствовать проведению марша равенства, Кернес сказал: «Да».

Как сообщила организатор KharkivPride Анна Шарыгина, сегодня во второй половине дня и других соорганизаторов мероприятия пригласили к первому заместителю мэра ИгорюТерехову.

«Нас позвали в кабинет первого заместителя городского головы, и он сообщил, что против нас не будут подавать иск и что городская власть будет способствовать обеспечению правопорядка во время мероприятия», - сказала Шарыгина.

Свое решение, по ее словам, не объясняли.

«Сказали, будем сотрудничать, будем на связи», - добавила Анна Шарыгина.

"Несколько минут назад наши спутницы Вера Чернигина, Анна Шарыгина, Тамила Беспалая посетили Харьковский городской совет на приглашение первого заместителя городского головы Игоря Терехова, который сообщил нам о том, что Харьковский городской совет не будет обращаться в суд с просьбой запретить ХарьковПрайд. А, наоборот, будет способствовать обеспечению правопорядка во время мирного собрания", - говорится в сообщении одного из организаторов прайда Иванны Скибы-Якубовой.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября согласительная комиссия Харьковского городского совета проголосовала за то, чтобы обратиться в суд с иском об ограничении права граждан на проведение марша равенства KharkivPride 15 сентября. Директор департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, один из тех, кто выступал против, заявил, что это создаст неудобства для жителей города, а по мнению директора департамента по взаимодействию с правоохранительными органами горсовета Валентина Топчия, мероприятие создаст опасность.

На 15 сентября планируют свои акции противники KharkivPride — ряд националистических организаций. Заместитель начальника областного управления полиции Сергей Бирбасов на комиссии предложил согласовать маршрут таким образом, чтобы акции не пересекались.